Xaydee Van Sinaey zorgt in Namen voor eerste Belgische medaille op EK veldrijden: “De jonge meisjes komen eraan!”

Bij de vrouwen-elite en zelfs beloften spelen de Belgen geen rol van betekenis meer. Maar er is hoop. Fleur Moors zou als een van de favorieten zijn gestart op het EK bij de meisjes-junioren, na haar twee podiumplaatsen in de Wereldbekermanches van Tabor en Maasmechelen. Helaas kwam ze donderdag op training zwaar ten val waardoor ze forfait moest geven.

Gelukkig is er ook Xaydee Van Sinaey. Vorig jaar greep ze op de VAM-berg nog net naast een medaille, maar in Namen was het wel raak. “Dit is toch een beetje onverwacht”, reageerde de renster uit het Oost-Vlaamse Schendelbeke. “Het loopt dit seizoen nog niet zoals ik wil. Maar in Namen was het voor de eerste keer een echt zwaar crossparcours. En dat heb ik graag. Ik heb een mooi wegseizoen achter de rug en heb nog moeite met de omschakeling. Dus ik ben heel blij met deze medaille. Een bewijs dat we ook bij de meisjes meedoen voor de prijzen. Daar ben ik heel fier op. Ik besef dat deze medaille het Belgische veldrijden deugd zal doen. En ik ben niet alleen. Met onder meer Fleur Moors en ook Shanyl De Schoesitter (tiende in Namen, red.) zijn er nog sterke rensters. De Belgische meisjes komen eraan.”

Van Sinaey, student economie-Wiskunde in het atheneum van Geraadsbergen, begon met fietsen dankzij papa Grégory, een mountainbiker. Ze trok veel naar Nederland omdat ze in België te weinig concurrentie had. Ze combineert weg en veld, met succes. Ze wou met ambitie starten op het weg-WK in Wollongong maar door een coronabesmetting kon ze niet afreizen naar Australië. “Dat was zuur, maar ik heb die opdoffer al achter mij gelaten. Ik zal ooit moeten kiezen: meer wegwielrennen of meer veldrijden. Maar daarvoor is het nu nog te vroeg. Ik doe het allebei even graag en we zien wel wat de toekomst brengt.”

Alvarado achterna

Van Sinaey rijdt voor Acrog-Tormans maar verlaat het team op 1 januari voor Crelan-Fristads. Ze wordt in het veld gecoacht door ex-prof David Boucher. “Hij is belangrijk voor mij, geeft veel tips tijdens de parcoursverkenningen. Technisch ben ik sterk en ik hou van korte klimmetjes waar ik mijn explosiviteit kwijt kan. De toekomst oogt mooi, maar ik besef dat de weg nog lang is. Deze bronzen EK-medaille is alvast een stap in de goede richting. Ceylin del Carmen Alvarado is mijn grote voorbeeld. Het gaat nu misschien iets minder met haar, maar ik hoop toch ooit in haar voetsporen te kunnen treden.”De zege in Namen was voor de Nederlandse Lauren Molengraaf, die eerder al de twee Wereldbekermanches won. De Italiaanse Valentina Corvi pakte zilver.