Nancy Pelosi reageert na aanval op haar man: “Nog een lange weg af te leggen”

Volgens Nancy Pelosi heeft haar echtgenoot Paul nog een “lange weg af te leggen”, nadat de man werd aangevallen in hun woning in San Francisco.

“Paul kwam gisteren (donderdag, red.) thuis. Dank jullie, dank jullie, dank jullie voor jullie vriendelijke woorden en beste wensen voor Paul”, aldus Pelosi in een YouTube-video over de nakende ‘midterm’-verkiezingen. “Hij heeft nog een lange weg af te leggen, maar hij zal herstellen. Het is tragisch hoe het gebeurd is, maar we moeten desondanks optimistisch zijn. Hij wordt omringd door familie, dus dat is mooi.”

Paul Pelosi (82) werd op 28 oktober thuis aangevallen door een man met een hamer. Hij moest geopereerd worden aan een schedelbreuk, en raakte ook gewond aan zijn hand en arm. Pelosi werd inmiddels ondervraagd over het incident. “Dat verliep goed”, zei openbaar aanklager Brooke Jenkins daarover aan CNN. “Hij herinnert zich nog wat er gebeurd is, dus we hebben meer inzicht gekregen in wat er gebeurd is.”

Dader David DePape (42) was op zoek naar Nancy Pelosi, als voorzitter van het Huis van Afgevaardigden één van de machtigste mensen in de Verenigde Staten. De man was naar eigen zeggen “ziek van de leugens uit Washington D.C.”, “van plan om eens te praten met Pelosi”, en “op een zelfmoordmissie”.