Een extra uitdager voor Remco Evenepoel? Jai Hindley wil Giro-titel verdedigen

Jai Hindley maakte dit seizoen zijn doorbraak bij de profs. In 2022 won hij zeer verrassend de Ronde van Italië, en als het van de 26-jarige Australiër afhangt zal hij dat ook in 2023 proberen te doen.

Hindley won dit jaar de Ronde van Italië door op de voorlaatste dag nog het roze af te snoepen van olympisch kampioen Richard Carapaz. Het was een revanche voor 2020 toen hij de leidersplaats in het absolute slot moest afgeven in de afsluitende tijdrit. “Het winnen van de Giro verandert je carrière. Ik heb er altijd van gedroomd om een grote ronde te winnen”, vertelt de jonge Australiër van Bora-Hansgrohe aan het Spaanse Marca.

Hindley in het roze in de afsluitende tijdrit van de Giro 2022. — © AP

“Daarnaast is de Giro heel bijzonder omdat hij wordt gereden in het mooiste land ter wereld met veel wielerfans. Het parcours is bovendien vaak spectaculair. Hij doet voor mij dan ook niet onder voor de Tour de France of de Vuelta à España”, aldus de 26-jarige renner.

Mocht Hindley de Giro rijden, komt hij wellicht wereldkampioen Remco Evenepoel tegen. Officieel is diens keuze tussen de Tour en de Giro nog niet gemaakt, maar met de vele tijdritkilometers in het Italiaanse routeboek lijkt zijn keuze in de sterren geschreven.

Toppers ontwijken

Hindley mikt in 2023 op een nieuwe roze trui. Of hij ook daadwerkelijk weer zal deelnemen, moet nog besproken worden met zijn team. “Of ik aan de start zal verschijnen, zal afhangen van de routes van de Tour en de Vuelta en de wensen van het team. Maar ik zou heel graag terugkeren naar de Giro”, benadrukt hij zijn eigen voorkeur nog een keer.

Ook de keuzes van andere renners zullen het programma van Hindley mogelijk gaan beïnvloeden. Hindley lijkt de absolute kleppers liever te ontlopen: “Op dit moment zijn renners als Pogačar, Evenpoel en Vingegaard van een heel hoog niveau. Met hen zal ik zeker rekening moeten houden. We bevinden ons op een heel mooie periode voor de sport.”