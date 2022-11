We schreven het eerder al: een goede wijnkelder bestaat uit een goede mix van stijlen en smaken. Beperk je daarom niet tot één land of klassieke regio’s. Want ‘vreemdgaan’, lees: voldoende variatie in de kelder, maakt het ontdekkingsplezier alleen maar groter. Daarom deze maand slechts één klassieker en drie avonturiers. Maar wel van een voortreffelijk niveau!