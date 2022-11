Quiz: wie weet het meest van de Halveweg?

Tijdens corona organiseerden enkele leuke inwoners van deelgemeente de Halveweg in Zonhoven al een quiz over hun buurt. Op een leuke manier werd nagegaan wie de deelgemeente het beste kent.

Nu kunnen de inwoners echt samenkomen voor een gelijkaardige quiz op vrijdag 18 november om 19 uur in het parochiehuis van de Halveweg. “Het is een toegankelijke quiz voor iedereen, met leuke prijzen,” zo beloven de organisatoren van Buurtschap Halveweg. Net zoals voorgaande online quizzen gaan alle vragen uiteraard over de Halveweg zelf. Alle deelnemers krijgen bovendien een echte ’Halveweg’ stylo cadeau.

De inschrijvingen bedragen vijf euro per persoon. Daarbij is ook een consumptie inbegrepen. Je mag trouwens meerdere personen gelijktijdig inschrijven. Inschrijven kan via e-mail met vermelding van uw naam en voornaam, en aantal in te schrijven personen naar: buurtgemeenschap.halveweg@gmail.com. Uw inschrijving is pas definitief na ontvangst van het inschrijvingsbedrag op rekeningnummer BE84 2350 0956 8959 Parochiehuis Halveweg met als mededeling: quiz - je naam. TR