Fans bezorgd om Madonna wanneer ze vreemde video plaats op TikTok: “Je was mijn idool”

Madonna (64) heeft heel wat bezorgdheid opgewekt bij fans toen ze een vreemde video plaatste op TikTok. Daarin zingt ze boos mee met het nummer Vent van Kendrick Lamar en Baby Keem, terwijl ze een heel nieuwe look aan haar publiek bekendmaakt. Maar de transformatie valt bij haar fans niet in de smaak: “Wat is er met de echte Madonna gebeurd?”