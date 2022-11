Amerikaanse president Biden bezorgd over Twitter-overname door Elon Musk: “Medium dat wereldwijd leugens verspreidt”

De Amerikaanse president Joe Biden is bezorgd om de plannen van Elon Musk, de nieuwe eigenaar van Twitter. Dat liet hij vrijdagavond uitschijnen tijdens een benefiet in de Amerikaanse staat Chicago.

Biden waarschuwde daar voor de impact van de tussentijdse verkiezingen die volgende week plaatsvinden in de VS op het maatschappelijke klimaat van de komende jaren, en vervolgens voor Musk. “Waar zijn we allemaal bezorgd over? Elon Musk koopt een medium dat wereldwijd leugens verspreidt. Er zijn geen uitgevers meer. Hoe verwachten we dat kinderen weten wat er op het spel staat?”

Massale ontslagen

Musk ziet zichzelf als een voorvechter van vrije meningsuiting, en wil de manier waarop de inhoud bij Twitter bewaakt wordt grondig hervormen. De miljardair kocht het socialemediabedrijf voor 44 miljard dollar, ontsloeg vrijwel meteen de hele top van het bedrijf, en zette vrijdag ook ongeveer de helft van de 7.500 werknemers op straat.

Hij had geen keuze, zegt Musk daar zelf over: “Het bedrijf verliest meer dan 4 miljoen dollar per dag”, tweette hij. Bovendien hebben alle ontslagen werknemers een ontslagvergoeding van drie maanden loon gekregen, de helft meer dan wat volgens de Twitter-baas wettelijk verplicht is.

Verschillende adverteerders waaronder farmabedrijf Pfizer en voedselgigant General Mills lieten al weten tijdelijk te stoppen met adverteren op het platform, tot duidelijk wordt op welke manier Musk Twitter precies wil hervormen.