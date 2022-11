Driepunterspecialist Spencer Butterfield trekt naar Telenet Giants Antwerp

Telenet Giants Antwerp heeft met Spencer Butterfield een nieuwe Amerikaan aangetrokken. Butterfield is een 30-jarige en 1m91 grote shooting guard. Hij was onder meer bij het Franse Nanterre, het Duitse Alba Berlijn en het Spaanse Tenerife aan de slag. Hij arriveert volgende week in Antwerpen.

Telenet Giants Antwerp heeft met Spencer Butterfield een ervaren Amerikaan aangetrokken. De shooting guard van Provo/Utah arriveerde in 2014 in Europa. Zijn eerste club was Utena Juventus in de Litouwse LKL. Daar was hij goed voor 14 punten. Bij Alba Berlijn tekende hij in het seizoen 2017-2018 voor een gemiddelde van 12 punten. Bij Reggio Emilia (2018-29) voor gemiddeld 16 punten en bij het Spaanse Tenerife (2020-21) tekende hij voor 10,6 punten, 3 rebounds en 2 assists.

Met Nanterre versus Giants en winnaar FIBA Europe Cup

Spencer Butterfield was ook twee periodes bij het Franse Nanterre actief. In het seizoen 2016-2017 en 2019-2020 (gemiddeld 12 punten). Vooral in de eerste campagne bij Nanterre, ploeg waar ex-Giant en Belgian Lion Hans Vanwijn momenteel aan de slag is, won hij in 2017 de FIBA Europe Cup en de Franse Cup. Hij kwam ook twee keer Europees tegen Antwerp Giants uit. Nanterre won in de Lotto Arena (1 november) met 78-92 van de Giants en Butterfield tekende voor 17 punten. Op 23 november 2016 leidde hij met 21 punten Nanterre tegen de Sinjoren naar een 90-79 winst.

11 op 13 bommen

In dat seizoen tekende hij ook voor een opmerkelijke prestatie. Tegen het Turkse Murabey USAK Sportif dropte hij maar liefst 11 op 13 driepunters. Op dat moment een record in de FIBA Europe Cup. Het vorige seizoen laste hij een sabbatjaar in. Hij is al een tijd terug aan het trainen, arriveert volgende week in Antwerpen en viert op 19 november (7de speeldag BetFirst BNXT League) in de Lotto Arena en tegen Brussels voor Telenet Giants Antwerp zijn debuut. De Giants hopen volgende week tevens een nieuwe buitenlandse guard te kunnen presenteren.