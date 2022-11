Spookrijder crasht tegen taxi op E17 in Beveren: vijf zwaargewonden, één slachtoffer in kritieke toestand. — © Ivan Elegeert

Het ongeval deed zich zaterdagochtend rond 3 uur voor op de E17 in de richting van Gent, ter hoogte van Haasdonk (Beveren). De bestuurder van een BMW reed er in de verkeerde richting de snelweg op. Op dat moment was het erg rustig op de snelweg. Na een spookrit van zo’n twee kilometer kwam de BMW echter toch frontaal in botsing met een taxi die uit de richting van Antwerpen kwam.

In de taxi zaten naast de bestuurder nog drie passagiers. Zij zaten allemaal gekneld in het voertuig, en moesten door de brandweer worden bevrijd. Vooral de persoon die als passagier naast de bestuurder zat, was er erg aan toe: hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gevoerd. Ook de twee andere passagiers, de taxibestuurder, en de bestuurder van de BMW die het ongeval veroorzaakte raakten zwaargewond.

De snelweg was door het ongeval een tijdlang versperd, maar door het nachtelijke uur bleven lange files uit.