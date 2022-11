“Hier gaat iemand sterven”: vier uur voor het Halloweendrama in Seoel kwamen eerste noodoproepen al binnen

Halloween in Itaewon is geen georganiseerd evenement, maar de populaire uitgaansbuurt is wel jaarlijks een traditionele trekpleister voor feestvierders. Tussen het metrostation Itaewon naar de belangrijkste straat met cafés en nachtclubs ligt een aflopend steegje van amper 4 meter breed, tussen de bakstenen muren van het Hamilton-hotel aan de ene kant, en enkele winkels aan de andere kant.

Om 18.34 uur (plaatselijke tijd) kreeg de politie een eerste noodoproep binnen. “Dat steegje lijkt niet veilig”, zei de beller. “Mensen zouden daar dodelijk versmacht kunnen worden. Ik ben er amper aan ontsnapt, maar ik denk dat jullie dit in goede banen moeten leiden. Er zijn gewoonweg te veel mensen.” Een agent antwoordde daarop dat “de politie ter plaatse zal komen om het te controleren”.

Kort na 20 uur volgde een tweede noodoproep, blijkt uit de logboeken van de politie. “Mensen worden geduwd, vallen, raken gewond. Het is chaos. Ik denk dat dit beheerst moet worden”, aldus de beller. Daarna volgden de noodoproepen elkaar steeds sneller op. “De situatie is heel serieus”, klinkt het kort na 20.30 uur. “Het voelt aan als een gekkenhuis”, meldt iemand net voor 21 uur. “Dit is geen grap. Ik smeek jullie.”

© REUTERS

Stroomversnelling

Tussen 20 en 21 uur raken de dingen in Itaewon inderdaad in een stroomversnelling, met vele duizenden feestvierders schouder aan schouder. Mensenmassa’s zijn niet ongewoon in het dichtbevolkte Seoel, en dat heeft volgens experts mogelijk bijgedragen aan het drama: mensen waren zich onbewust van het gevaar omdat ze gewoon waren zich te bewegen in dicht op elkaar gepakte massa’s.

Op een video die de 22-jarige Franse uitwisselingsstudente Anne-Lou Chevalier maakte, is te zien hoe zij en haar vrienden nog lachen om de drukte. Maar in een andere video enkele minuten later is het plezier hen vergaan. “Probeer gewoon niet te vallen”, zegt het ene meisje tegen het andere. “Ik ben bang”, antwoordt iemand.

Om 21 uur krijgt de politie een nieuwe noodoproep binnen, met de smeekbede om “nu hulpdiensten te sturen”, want “hier zou op elk moment een groot ongeval kunnen plaatsvinden”. In andere noodoproepen rond hetzelfde tijdstip werd gemeld dat mensen vertrappeld werden. Of zoals één beller het om 21.02 uur wel heel duidelijk stelde: “Hier gaat iemand sterven”.

© REUTERS

“We konden zelfs hun benen niet zien”

Omstreeks 22 uur begonnen de eerste berichten over dodelijke slachtoffers te circuleren. Om 22.21 uur sloeg de wanhoop toe: van dat moment bestaan foto’s waarop te zien is hoe mensen de muren proberen te beklimmen.

Minuten later ontvangt de politie berichten over mensen die “begraven” worden in de massa. “Om 22.23 uur kregen we vijf meldingen van mensen die gevallen waren, en ofwel zwaargewond of overleden waren”, zei een anonieme agent aan CNN. Pas op dat moment snelden de hulpdiensten op grote schaal ter plaatse. “We zagen tien rijen mensen bovenop elkaar gestapeld: we konden hun benen zelfs niet zien”, aldus de anonieme agent. “We probeerden eerst de mensen op de onderste rij uit de massa te trekken, maar toen we hen op de grond legden, waren de meesten bewusteloos.” Er vielen die avond finaal 156 doden in Itaewon.