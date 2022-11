Julian Alaphilippe wil zichzelf terugvinden na jaar vol valpartijen, ziektes en pech: “Niets zal mij tegenhouden te schitteren in de Ronde van Vlaanderen”

De grootste pech begon in de Strade Bianche. Alaphilippe viel zwaar met een ongeziene salto, maar verscheen na herstel toch aan de start van Luik-Bastenaken-Luik. Daar viel hij weer fameus en liep een gebroken schouderblad, gebroken ribben en een klaplong op. Op het einde van het seizoen reed Alaphilippe knap in dienst van Remco Evenepoel in de Vuelta, maar opnieuw kwam hij ten val. Tussendoor liep hij ook nog eens een coronabesmetting. “Ik was nooit helemaal honderd procent dit jaar, ik was me altijd aan het terugvechten na een zoveelste tegenslag.” Door alle pech kwam Alaphilippe slechts aan 45 koersdagen dit jaar. Daarin wist hij twee zeges te pakken, waaronder in de Ronde van Wallonië.

Alaphilippe valt en moet opgeven in de Vuelta. — © Getty Images

Al ziet Alaphilippe wel één bonus aan zijn vele blessures: “ik was daardoor meer thuis en had meer tijd voor mijn vrouw en zoontje. De steun en liefde van familie was de beste reden om te blijven lachen en om terug te vechten. Door mijn zoon kan ik alles in het leven veel meer in perspectief plaatsen, dankzij hem begrijp ik welke zaken echt belangrijk zijn in het leven.”

De Ronde van Vlaanderen

Maar de zware valpartijen hakken er stevig de chouchou van het Franse wielrennen: “In afdalingen voel ik meer angst om te vallen dan vroeger, vooral als het echt glad en gevaarlijk is.” Alaphilippe staat bekend als een van de beste dalers, maar weet niet of dit zo zal blijven: “Het betekent niet dat ik harder zal remmen of dat ik het nu niet meer kan, maar ik geef toe dat ik de gevaren iets meer voel. Wanneer je veel valt, ben je voorzichtiger dan diegenen die nooit erg gevallen zijn en niet lang hebben moeten herstellen.”

Aankomend seizoen wil hij weer de topper worden die hij was. “Ik kijk al uit naar een goede winter zodat ik in 2023 opnieuw de grootste koersen kan winnen. Niets zal mij volgend jaar tegenhouden om te schitteren in de Ronde van Vlaanderen en de Tour”, benoemt de kopman meteen zijn twee grootste doelen voor 2023. “De Ardennenklassiekers staan uiteraard ook op mijn programma, maar de Ronde van Vlaanderen is mijn hoofddoel in het voorjaar.”