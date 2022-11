Genk

Zaterdag rond 3 uur is op het kruispunt Oosterring en Zuiderring een auto op de rotonde geknald. Getuigen snelden ter hulp. Met de batterij die uit de auto was gevlogen, werd de ruit ingeslagen zodat de rook van de uitgesprongen airbags weg kon. De gewonde bestuurder werd in de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. mm