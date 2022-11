Rich (37) verdedigde Depp (59) in 2020 tijdens zijn rechtszaak tegen de Britse tabloid The Sun. In september bleek dat ze een relatie hadden.

Rich maakte geen deel uit van het juridische team van de acteur in zijn rechtszaak tegen ex-vrouw Amber Heard, eerder dit jaar. Ze was toen wel aanwezig in de rechtszaal in Virginia, “om Depp te steunen”.