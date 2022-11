Antwerpse stadsdichters nemen collectief ontslag: “Mijn geduld is groot, maar niet eindeloos”

Sinds begin dit jaar had Antwerpen niet één, maar vijf stadsdichters. Op de eerste dag van het schooljaar gooide Ruth Lasters de handdoek in de ring, omdat het stadsbestuur een gedicht van haar geweigerd had. “Losgeld” was een kritisch gedicht over de ongelijke behandeling van kinderen en jongeren in het beroepsonderwijs.

Na haar ontslag hebben de overblijvende stadsdichters - Yannick Dangre, Lotte Dodion, Lies Van Gasse en het duo Proza-K - overlegd met het stadsbestuur “om te kijken of het stadsdichterschap de kritische ruimte kan nemen die het vroeger had”, zegt Lotte Dodion. Er kwamen gesprekken met schepen van cultuur Nabilla Ait Daoud (N-VA) en haar kabinet; de schrijversorganisatie PEN Vlaanderen bemiddelde.

Wekenlang wachten op een afspraak

Het was de bedoeling om te komen tot een licentie-overeenkomst met concrete afspraken voor de stadsdichters, maar na twee maanden is er nog altijd geen overeenkomst. Alle stadsdichters nemen nu samen ontslag, een beslissing die ook te maken heeft met het ruimere culturele klimaat in Antwerpen, met name het schrappen van de culturele projectsubsidies. Vooral het gebrek aan interesse en ondersteuning van het stadsbestuur zit de dichters hoog.

In een brief aan het stadsbestuur uit Lies Van Gasse haar frustratie over de houding van het stadsbestuur en de schepen van cultuur. “Zelf vond ik het een teken aan de wand dat wij met de stadsdichterspool wekenlang hebben moeten wachten op een afspraak met het kabinet, terwijl er intussen dagelijks iemand van de pers aan de lijn hing om te vragen of er evolutie was in het dossier. Mijn geduld is groot, maar niet eindeloos.”

“Vijf stadsdichters is geen goed idee”

Met een lange post op Facebook geven Cleo Klapholz en Yves Kibi Puati Nelen, die samen het dichtersduo Proza-K vormen, toelichting bij hun vertrek. Het schrappen van de projectsubsidies was voor hen “nog eens het druppeltje olie op de hete plaat”. “Het huidig stadsbestuur wilt geen dichters, wilt geen cultuur. Wij kunnen niet langer vechten voor een toekomst voor alle stadsdichters als het telkens duidelijker wordt dat er geen meer zullen volgen.”

Proza-K gelooft bovendien niet langer dat een poule van vijf stadsdichters een goed idee is. “De ondersteuning van de Stad kan niet getrokken worden in vijf verschillende richtingen, daar zijn er niet genoeg manschappen en middelen voor. De kracht van diversiteit van meningen en woorden gaat volledig verloren als er geen cohesie is. We willen het instituut redden en dit kan alleen maar als er één stadsdichter in Antwerpen is.”

