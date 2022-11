Red Lions maken valse start in de Pro League tegen Duitsland

De Belgische hockeymannen hebben hun eerste wedstrijd van de vierde editie van de Pro League verloren. De Red Lions (FIH 2) gingen in het Argentijnse Mendoza onderuit tegen Duitsland (FIH 4) met 2-3.

De Red Lions trekken voor het begin van de nieuwe editie van de Pro League naar Argentinië, waar ze hun eerste vier duels afwerken. In de nacht van zondag op maandag volgt de tweede wedstrijd, tegen het gastland. Volgende week spelen de Belgische hockeymannen - die olympisch kampioen zijn - een tweede maal tegen Duitsland en Argentinië.

De Lions zijn de nummer twee van de wereld en titelverdediger binnen twee maanden op het WK in India. De spelers van bondscoach Michel van den Heuvel zijn twee keer tweede geworden in de laatste vier edities van de Pro League, die de negen beste hockeylanden ter wereld samenbrengt. In 2021 staken de Red Lions de eindzege op zak.