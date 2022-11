President Poetin beveelt evacuatie van inwoners Cherson

“Wie in Cherson woont, moet natuurlijk uit de zone met de meest gevaarlijke militaire acties gehaald worden”, zei Poetin in een toespraak voor de Dag van Nationale Eenheid die werd uitgezonden op de staatstelevisie. “De burgerbevolking mag niet lijden onder beschietingen als gevolg van offensieve, tegenoffensieven en andere maatregelen”, voegde hij eraan toe tijdens een uitwisseling met Russische vrijwilligers die actief zijn in de regio.

De pro-Russische autoriteiten in Cherson vragen inwoners van de al langer om het gebied te verlaten, nu het Oekraïense leger al wekenlang terrein herovert en oprukt naar de stad. Vermoedelijk zal het Russische leger het bezette Oekraïense grondgebied op de westelijke oever van de Dnjepr-rivier binnenkort opgeven. De regio rond Cherson wordt beschouwd als strategisch cruciaal voor Rusland. Het is de eerste keer dat Poetin erkent dat de militaire situatie rond de stad slecht verloopt voor Rusland.

Het Russische leger zegt inmiddels iedere dag “meer dan 5.000 burgers te evacueren” uit de regio. “Militairen vervoeren elke dag tot 1.200 burgervoertuigen, zowel vrachtwagens als auto’s, en meer dan 5.000 burgers naar de linkeroever van de rivier de Dnjepr”, meldt het Russische ministerie van Defensie in een verklaring.