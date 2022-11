België gaat arbeidsinspecteurs opleiden in Qatar

“We werken samen met de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) om een technische samenwerking op te zetten op het gebied van sociale inspectie in Qatar”, bevestigt het kabinet van minister van Werkgelegenheid Pierre-Yves Dermagne (PS). “Het idee is om samen te werken met betrekking tot de opleiding van de arbeidsinspectie in Qatar. Dat kan gebeuren door een bezoek van Belgische inspecteurs ter plaatse of door een uitwisseling van inspecteurs.”

Het gaat eigenlijk om een tripartiete overeenkomst tussen Frankrijk, België en Qatar. Dat er wordt gewerkt onder toezicht van de IAO wordt gezien als een teken dat Qatar werkelijk bereid zou zijn om stappen te zetten om het lot van zijn werknemers te verbeteren, schrijft de krant.

Qatar heeft momenteel zestig inspecteurs in dienst op een bevolking van ongeveer drie miljoen mensen. Ter vergelijking: ons land telt 1.200 arbeidsinspecteurs voor 11,5 miljoen inwoners. De inspecteurs zien toe op de toepassing van de arbeidswetgeving door middel van inspecties in bedrijven, waarbij ze nagaan of het welzijn van de werknemers wordt gerespecteerd.