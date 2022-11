Red Panthers openen Pro League met knappe winst tegen Duitsland na shoot-outs

De Belgische hockeyvrouwen hebben hun eerste wedstrijd van de vierde editie van de Pro League gewonnen. De Red Panthers (FIH 6) versloegen in het Argentijnse Mendoza Duitsland (FIH 5) in de shoot-outs met 4-3 na een 3-3 gelijkspel.

“Na een gecompliceerde start hebben we een gelijkspel afgedwongen en zelfs een bonuspunt gewonnen in de shoot-outs”, reageerde de ploeg in de nacht van vrijdag op zaterdag al op Facebook.

De Red Panthers trekken voor het begin van de nieuwe editie van de Pro League naar Argentinië, waar ze hun eerste vier duels afwerken. In de nacht van zondag op maandag volgt de tweede wedstrijd, tegen het gastland. Volgende week spelen de Belgische hockeyvrouwen een tweede maal tegen Duitsland en Argentinië.

Bij de vrouwen zijn de Argentijnen, de olympische vicekampioenen en de nummer twee van de wereld na Nederland, titelverdediger in de Pro League. De Panthers eindigden in de vorige editie van de Pro League op de vierde plaats. Voor de komst van hun huidige coach Raoul Ehren behaalden de Belgische vrouwen op de eerste editie de vijfde plaats en op de tweede editie de zevende plaats.