Mijnwerkers na negen dagen gered uit ingestorte mijn in Zuid-Korea

In Zuid-Korea zijn twee mijnwerkers na meer dan negen dagen gered uit een ingestorte mijn. De mijnwerkers van 62 en 59 jaar oud werden vrijdagnacht plaatselijke tijd in relatief goede gezondheid uit de zinkmijn in het district Bonghwa, in het oosten van het land, gehaald, meldden Zuid-Koreaanse media. De arbeiders werden overgebracht naar het ziekenhuis.