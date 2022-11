Hanne Desmet stoot door op twee afstanden en pakt nationaal record tijdens Wereldbeker shorttrack

Hanne Desmet heeft zich vrijdag tijdens wereldbekerwedstrijden in Salt Lake City op de 1.500 meter geplaatst voor de halve finale. Op de 1.000 meter vervolgt Desmet met een nieuwe nationaal record op zak het toernooi in de kwartfinale.

Het is na de ouverture in Montreal de tweede wereldbekerwedstrijd shorttrack van het seizoen. Desmet dicteerde het langste onderdeel van de drie afstanden. In een langzame race sleepte de Belgische Geon-Hee Kim uit Zuid-Korea en Olga Tichonova uit Kazachstan mee naar de halve eindstrijd.

Op de 1.000 meter ging het veel sneller. De hoog gelegen Olympic Oval biedt in dat opzicht grote mogelijkheden. Met een winnende 1:26.982 verbeterde Desmet het Belgisch record (oud: 1:26.993 in Dordrecht op 7 maart 2021). Dat was tevens een halve seconde boven het wereldrecord. Het was de houdster, de Nederlandse olympisch kampioene Suzanne Schulting die enige series later dat record scherper stelde: 1:25.948 (oud: 1:26.514 in Peking op 11 februari 2022).

© AP

Desmet en Schulting waren vrijdag de enige rijdsters die een ronde (111 meter) in minder dan negen seconden aflegden. Vorige week werd Desmet in de finale vijfde op de 1.500 meter en zesde op de 1.000 meter.

De bronzenmedaillewinnares van de Olympische Spelen is de enige Belgische shorttracker in Salt Lake City. Haar broer Stijn raakte in Montreal bij zijn val in de finale van de 1.500 meter geblesseerd. Voor de andere Belgen had schaatsbond KBSF geen geld om ze door te sturen naar de Olympic Oval in de staat Utah.