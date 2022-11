Djokovic en Tsitsipas bekampen elkaar in halve finales in Parijs

Titelverdediger en zesvoudig eindwinnaar in Parijs Djokovic rekende in de kwartfinales in 1 uur en 15 minuten af met de Italiaan Lorenzo Musetti (ATP 23): 6-0 en 6-3. Tsitsipas moest 1 uur en 18 minuten de baan op om de Amerikaan Tommy Paul (ATP 31) over de knie te leggen: 6-2 en 6-4.

In de andere halve finale kijkt de Deense youngster Holger Rune (ATP 18), die in de kwartfinales de Spaanse nummer 1 van de wereld Carlos Alcaraz, die aankeek tegen een nederlaag, zag opgeven, de Canadees Félix Auger-Aliassime (ATP 8) in de ogen.