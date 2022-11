Thomas Detry, golfnomade die ook een goeie papa wil zijn: “Als ik minder goed speel en mijn dochter is niet bij mij, voel ik mij nog ellendiger”

Zijn partner is Engelse, hun dochter Sophia Dolores werd in april geboren in Londen. Én hij wil als jonge vader carrière maken in de Amerikaanse PGA Tour – hij werd onlangs tweede in Bermuda, nooit deed een Belg beter in het mekka van de golfsport. Thomas Detry (29), tussen golfnomade en papa. “Als ik minder goed speel en mijn dochter is niet bij mij, voel ik mij nog ellendiger.”