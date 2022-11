Waarom Lars van der Haar topfavoriet is voor EK veldrijden: “Ik heb nog tegen renners gekoerst van wie sommige jongeren de naam niet meer kennen”

Heel stilletjes dreigde zijn carrière weg te ebben. Lars van der Haar (31) leek een van die crossers die verzoop in de vloedgolf die door Van Aert en Van der Poel op gang was gebracht. Tot hij vorig jaar plots Europees Kampioen werd. Sindsdien doet Van der Haar weer mee, ook voor de zege. Na zijn winst in de Koppenbergcross kijkt het veldrijden zondag op het EK naar hem. Vijf redenen waarom Van der Haar topfavoriet is om zichzelf op te volgen.