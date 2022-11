Fans van AA Gent liggen niet wakker van terugkeer Roman Yaremchuk in shirt van Club Brugge: “Hij is nog geen Lang of Vormer”

De terugkeer van Yaremchuk naar de Ghelamco Arena is blijkbaar niet meteen een belangrijk onderwerp onder de Gentse fans: “Ik had er zelfs nog niet bij stilgestaan”, zegt Filip Raes, de voorzitter van de supportersfederatie.

“Afwachten hoe men in het stadion zal reageren, maar ik heb niet de indruk dat hij een hot item is, ook al omdat hij niet bepaald potten breekt in Brugge. Mocht hij nu nog de grote man zijn bij Club of rechtstreeks van ons naar Club gegaan zijn, dan lag dit allicht gevoeliger. Dan zou hij zich wel aan wat fellere reacties mogen verwachten. Hij heeft nu eenmaal nog niet de status van Lang of Vormer, wier ontvangst net iets minder hartelijk is. (lacht) Ik denk dat Roman zelf ook wel iets meer had verwacht van zijn terugkeer naar België. Maar dat is ons probleem niet.” (ssg)