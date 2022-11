VN-topman roept Noord-Korea op om “provocerende actie” stop te zetten

“De secretaris-generaal herhaalt zijn oproep aan Noord-Korea om onmiddellijk af te zien van verdere provocerende acties en om zijn internationale verplichtingen op basis alle desbetreffende resoluties van de Veiligheidsraad volledig na te komen”, zo deelt Guterres mee.

Noord-Korea heeft het aantal rakettests gevoelig opgevoerd. Waarnemers vrezen dan ook dat Pyongyang voor het eerst in jaren zal overgaan tot een kernproef. Het onderwerp komt vrijdag ook ter sprake tijdens een bijeenkomst van de VN-Veiligheidsraad in New York.