Ook toestelfinale voor 18-jarige Lisa Vaelen op WK turnen

Twee uur voor de brugfinale van Nina Derwael zijn de ogen gericht op Lisa Vaelen. De 18-jarige turnster werd donderdag knap elfde in de allroundfinale, over de vier toestellen, maar ze heeft zich met de achtste score ook geplaatst voor de finale van de sprong.

De toestelfinales vinden plaats met de beste acht van de wereld. De andere zeven finalisten zijn (in volgorde van de kwalificaties) Jade Carey (VS), Jordan Chiles (VS), Coline Devillard (Fra), Seojeong Yeo (ZKo), Jessica Gadirova (GB), Elisabeth Black (Can) en Shoko Miyata (Jap).

Vaelen werd eerder dit WK elfde in de allroundfinale. Vaelen, afgelopen zomer op het EK in München vijfde in de allroundcompetitie, was goed voor een score van 11,333 op de balk, 13,366 op de grondoefening, 14,200 op de sprong en 13,800 op de brug met ongelijke leggers. Brassart toonde zich met 13,766 op de brug met ongelijke leggers, 11,733 op de balk, 13,133 op de grondoefening en 13,266 op de sprong.

(mc)