Nina Derwaels WK-rivales gewikt en gewogen: het gevaar komt uit China

Tussen 17.03 uur en 17.48 uur komen we zaterdag te weten of Nina Derwael – die zich kwalificeerde met 14.700 punten (moeilijkheid: 6.300 + uitvoering: 8.400) – voor de derde keer wereldkampioene aan de brug wordt. Dit zijn haar zeven rivales in de finale. Derwael komt als zesde aan de beurt.

Elisabeth Seitz (Dui)

Gekwalificeerd met 14.400 (moeilijkheid: 6.100 + uitvoering: 8.300)

Met haar 29 jaar de oudste in deze finale. Nam drie keer deel aan de Spelen en werd in Tokio 5de in de brugfinale. Won goud aan de brug op het recente EK in München, maar de bezetting was daar minder. Op WK-niveau ligt haar startwaarde te laag voor de medailles.

Naomi Visser (Ned)14.400 (6.000+8.400)

21 jaar. Heeft met 6.0 de ‘makkelijkste’ oefening in de finale, maar scoorde in de kwalificaties erg hoog op uitvoering.

Sanna Veerman (Ned)

14.533 (6.300+8.233)

Turnt op haar 20ste haar eerste grote finale. Ze waagt zich aan startwaarde 6.3, maar is geen partij als Derwael haar eigen niveau haalt.

© ISOPIX

Shilese Jones (VS)14.566 (6.300+8.266)

In afwezigheid van Sunisa Lee is Shilese Jones (20) de beste Amerikaanse aan de brug. Won al goud (Team USA) en zilver (allround). Derwael tipte haar vooraf als gevaarlijkste tegenstandster. Haar startwaarde is goed (6.3), maar haar uitvoering iets minder. Haar score van de kwalificaties kon ze in de team- en allroundfinales niet evenaren.

Wei Xiaoyuan (Chn)14.600 (6.400+8.200)

Derwael noemde Wei Xiaoyuan (18) niet bij haar voornaamste concurrenten, maar dat heeft intussen wellicht al herzien. Wei is de titelverdedigster: ze won vorig jaar goud op het (zwak bezette) WK in Kitakyushu. Dit jaar werd ze ook Aziatisch kampioene (met 15.000!). Met 6.4 zat ze qua moeilijkheid dicht bij Derwael in de kwalificaties, maar in de teamfinale trok ze die startwaarde nog op naar 6.6. Ze totaliseerde toen 14.733. Taaie concurrente dus.

Rebeca Andrade (Bra)14.566 (6.100+8.566)

23 jaar en na veel blessureleed plots de beste allroundturnster van de wereld: na het zilver in Tokio (na Sunisa Lee) won ze donderdag goud in Liverpool. Erg druk programma, want naast de team- en allroundfinale plaatste zich ook voor drie van de vier toestelfinales. Alleen de sprongfinale haalde ze niet. De brug is haar mindere toestel, hoewel ze op het WK van 2021 wel zilver won. In de kwalificaties was ze derde met startwaarde 6.1, maar in de finales trok ze die op tot 6.2. Dat leverde 14.633 op.

© REUTERS

Luo Rui (Chn)14.900 (6.400+8.500)

Luo Rui is met haar 16 jaar de jongste in deze brugfinale, maar ze plaatste zich wel met de hoogste score in de kwalificaties. 6.4 was de hoogste startwaarde en haar mooie uitvoering werd beloond met 8.500. In de teamfinale ging het minder: toen scoorde ze ‘maar’ 14.400. Onervaren is ze niet: op het WK van vorig jaar pakte Luo al brons aan de brug, na Wei en Andrade.