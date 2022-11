Mama Marijke over dochter Nina Derwael voor finale op WK: “Plots zei ze: mama, ik ben nog niet klaar met turnen”

Haar nagels zijn in het goud gelakt en dan weet iedereen wat er te gebeuren staat: net als in Doha, Stuttgart en Tokio aast Nina Derwael (22) op een gouden medaille. In Liverpool staat ze zaterdag rond 17 uur in de finale aan de brug, maar dit keer niet als favoriete. “Tot nu toe ging het op de grote momenten altijd goed met Nina. Dat geeft haar zelfvertrouwen”, zegt mama Marijke.