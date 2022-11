BNXT League: Kangoeroes Mechelen stopt zegereeks Limburg United

BNXT League: Oostende draait Luik door de gehaktmolen

Mattias Palinckx (21 punten) en Brian Fobbs (29 punten) waren onder meer de bezielers van de knappe zege van Kangoeroes Mechelen. Alex Stein was de uitblinker bij Limburg United en dropte 26 punten. Na een 36-41 achterstand halfweg kwamen de Limburgers bij 58-57 eventjes piepen. Kangoeroes Mechelen liet niet begaan en na een dol einde werd het 82-82 en was een overtime een feit. In de verlenging drukte Kangoeroes Mechelen collectief door naar 91-99 winst. Oostende kende geen last met Luik en na een 62-30 bonus halfweg ging het naar een 108-62 zege voor de kustploeg. Maar liefst zes spelers van Oostende kwamen in de dubbele cijfers. Okapi Aalst zorgde voor een verrassing door in Spirou Charleroi te winnen. Van 35-55 (halfweg) ging het naar een 74-93 overwinning voor de Ajuinen. Glenn Temmeram (20 punten) loodste met 20 punten Okapi Aalst mee naar de knappe zege on the road.

Limburg United-Kangoeroes Mechelen 91-99 (n.v)

Kwarts: 14-14, 22-27, 22-16, 24-25, 9-17

Limburg United: Serron 13, Delalieux 15, Dammen 3, Desiron 10, Stein 26, Lesuisse 3, Lambot 0, Dedroog 4, De Zeeuw 8, Hammonds 9

Kangoeroes Mechelen: Loubry 12, Mukubu 9, Fobbs 29, Foerts 7, Palinckx 21, Davis 0, Van Buggenhout 7, Thomas 8, Aririguzoh 6

Charleroi-Okapi Aalst 74-93

Kwarts: 25-34, 10-21, 21-22, 18-16

Charleroi: Kuta 4, Fogang 0, M. Samardzic 5, Libert 3, Schoepen 5, Jackson 23, Prepelic 11, Lisboa 11, Makwa 8, Izaw Bolavi 2, V. Samardzic 2, Adzeh 0

Okapi Aalst: Maras 10, Schauvlieger 8, Popovic 17, Walker 13, Marchant 8, Temmerman 20, Ledegen 11, Joren Vermoesen 4, Joeri Vermoesen 2

Patrick Ceulemans