Haar nagels zijn in het goud gelakt en dan weet iedereen wat er te gebeuren staat: net als in Doha, Stuttgart en Tokio aast Nina Derwael op een gouden medaille. In Liverpool staat ze zaterdag rond 1 7 uur in de finale aan de brug, maar dit keer niet als favoriete. “Na die pauze zal ze wel meer stress hebben dan gewoonlijk“, zegt mama Marijke.