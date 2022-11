BNXT League: Oostende draait Luik door de gehaktmolen

Zeven schutters, met vooral Tyree (9) en Wameson (8), verzorgden de Oostendse productie in het initiële kwart. De 11-1-verhouding in de vrijworpen verklapte toen al dat de bezoekers inside enkel foutief de thuisploeg konden stoppen. Na twee leuke bommen van Tyree plofte Bratanovic op assist van Gillet de twintiger (50-29) in de zeventiende minuut op het sscorebord. Dtiepunters van het trio Gillet-Bleijenbergh-Tyree resulteerden in een stevige 61-39-rustscore.

Met een knappe dunk knalde Bratanovic in de 23te minuut de dertiger (71-41) op het bord. Die klap kwam Luik helemaal niet meer te boven. Pintelon genoot de eer om de afstand boven de grens van veertig eenheden (88-47) te duwen. Met nog 6’20” op de klok en bij een 98-54-voorsprong baskette Thurman naast vier jongeren: Pintelon, Waleson, Kediambiko en Verstraete. Nog 5’01” op de klok en Verstraete driepunterde op assist van Kediambiko de century-score, 101-54. Oostende draaide een defensief zwak Luik helemaal door de gehaktmolen en zegevierde met ruime 108-62-cijfers. Bleijenbergh (10 punten, 8 rebounds en 7 assists) en Bratanovic (18 punten, 2 rebounds en 2 assists) boekten de beste computerevaluatie.

OOSTENDE: (37 op 61 waarvan 16 op 29 driepunters, 18 op 21 vrijworpen, 19 fouten) TYREE 18-0, VAN DER VUURST 2-2, BLEIJENBERGH 7-3, BRATANOVIC 10-8, GILLET 6-5, Buysse 1-2, Kediambiko 0-0, Thurman 6-6, Pintelon 0-7, Waleson 8-6, Troisfontaines 3-3, Verstraete 0-5.

LUIK: ((24 op 62 waarvan 5 op 22 driepunters, 9 op 16 vrijworpen, 22 fouten) LEMAIRE 2-0, IAROCHEVITCH 3-3, DEPUYDT 6-0 FIFOLT 7-2, VAN DEN EYNDE 7-0, Potier 2-1, Bogaerts 0-2, Bruwier 0-6, Noterman 2-5, Dragan 10-4, Malu 0-0.

KWARTS: 29-19, 32-20, 30-10, 17-13.