Luka Van den Keybus 20ste in allroundfinale op WK turnen, paard met bogen zwart beest van onze landgenoot

Luka Van den Keybus is op de twintigste plaats geëindigd in de allroundfinale op het WK turnen in Liverpool.

De 25-jarige Van den Keybus behaalde als twintigste een totaal van 78,264 punten. Onze landgenoot opende met een score van 14,133 punten op de sprong, waarna 14,066 punten aan de mannenbrug volgden. Het rek leverde 13,366 punten op, zijn grondoefening 13,333 punten. Op het paard met bogen sprokkelde Van den Keybus 10,566 punten. Aan de ringen verzamelde hij tot slot 12,800 punten.

De Japanner Daiki Hashimoto (87,198 punten) ging met het goud aan de haal. De Chinees Zhang Boheng (86,765 punten) en Japanner Wataru Tanigawa (85,231 punten) maakten het podium vol.

De top 24 individueel plaatste zich eerder deze week in Liverpool in de kwalificaties voor de allroundfinale. De 79,799 punten van Van den Keybus volstonden voor een 22e plaats en kwalificatie. Noah Kuavita werd 43e met 77,365 punten, Takumi Onoshima 44e met 76,930 punten en Maxime Gentges 51e met 75,931 punten. Een toestelfinale zat er niet in voor de Belgen. Hiervoor was een topachtnotering in een onderdeel nodig.

Ook een plek in de teamfinale van woensdag bleef uit. De Belgen eindigden met 237,228 punten en een 16e plaats op 24 landen. Ze deden daarmee twee plaatsjes beter dan op het vorige WK, in 2019. De acht landen met de beste teamscore in de kwalificaties verzekerden zich van een finale en van een ticket voor het pre-olympisch wereldkampioenschap in Antwerpen volgend jaar. (belga)