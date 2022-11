Wolf achtervolgt fietser in beeld in park De Hoge Veluwe

Op klaarlichte dag rijdt de fietser over een fietspad door het bos, waarna aan de linkerkant een wolf opduikt. Het dier komt tussen de bomen tevoorschijn en draaft een stukje achter de fietser aan. Die probeert de wolf met stemgeluiden af te schudden en gaat bovendien harder fietsen. Coördinator Glenn Lelieveld van het Wolvenmeldpunt bevestigt dat het dier in de video inderdaad een wolf is.

Speurwerk laat volgens Omroep Gelderland zien dat de beelden zijn gemaakt op een fietspad naast de Wildbaanweg in het park, in de buurt van Otterlo. Het fietspad is populair bij bezoekers van het nationaal park. Het is onduidelijk wie de maker is van het filmpje en wanneer de beelden precies zijn gemaakt.