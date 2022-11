Geen mens krijgt Mike Tyson geveld, maar een skateboard wel

Mike Tyson is een man van vele talenten, maar skaten is daar niet een van. In de studio van zijn populaire podcast Hotboxin’ had hij onlangs Tony Hawk te gast. De bekende skater gaf Tyson een skateboard cadeau. Maar bij zijn eerste poging om op het bord te balanceren ging het al meteen mis. Een beeld dat voor een déjà vu zorgde bij de volgers van de bokslegende.