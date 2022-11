Italiaanse krant fileert Romelu Lukaku en twijfelt aan toekomst bij Inter: “Hij kostte al 46.875 euro per minuut, beangstigend”

De comeback van Romelu Lukaku bij Inter is nog niet geworden wat beide partijen ervan verwachtten. Door blessures kwam ‘Big Rom’ tot nu toe aan amper twee doelpunten. Dit jaar komt de Rode Duivel, met het oog op het WK, ook niet meer in actie terwijl Inter pas zesde is in de Serie A. En dus doemen er twijfels op over de hele operatie, aldus La Gazzetta dello Sport.

Lukaku maakte Inter bij zijn eerste passage kampioen. Wat volgde, was een transfer terug naar Chelsea. Maar in Londen liep het mis en dus wilde de Rode Duivel “koste wat het kost” terug naar Milaan. Inter vond een deal met de Blues en haalde Lukaku op huurbasis terug. Iedereen content, tot Lukaku geblesseerd raakte en handenvol geld kost terwijl hij niet speelt.

“Het budget staat in het rood. Door zijn lening en salaris kost Romelu veel. Hij was deze keer ook veel afwezig en zorgde tot nu toe voor amper twee goals en een assist”, opent de Gazzetta. “Het was niet begroot, noch door Lukaku en noch door Inter, wat er in augustus gebeurde: de blessure die hem twee maanden aan de kant hield. En na slechts 7 minuten in de Champions League en 22 minuten in de competitie raakte Lukaku opnieuw geblesseerd. Een jaar bij Chelsea maakte Romelu kwetsbaarder. Vindt Inter zijn terugkeer nu nog steeds koste wat het kost waard?”

© BELGA

Twijfels

De befaamde Italiaanse sportkrant rekende uit dat Lukaku Inter 46.875 euro per minuut heeft gekost dit seizoen. Met een totaal van 12 miljoen euro, salaris plus huurbedrag.

“Een beangstigend cijfer gezien de beperkte bijdrage die Lukaku tot nu toe leverde”, klinkt het. “Vier competitieduels met één goal en één assist, en zeven minuten in de Champions League. Na zijn goal, die weliswaar niet relevant was, wekte Lukaku de illusie dat het ergste achter de rug was. Bij Inter begonnen ze al met optimisme naar zijn comeback te kijken. Maar door pech werd iedereen weer teruggebracht naar de realiteit. Lukaku’s 2022 is voorbij en de spits zal Inter nog eens 2 miljoen euro kosten terwijl hij aan de kant staat.”

Bij de Gazzetta weten ze ook dat Lukaku het WK in Qatar wil halen, maar de rekening voor Inter blijft gepeperd. “De investering in Lukaku was een forse voor de club uit Milaan. Er is een overeenkomst met Chelsea om de huurperiode met een jaar te verlengen, maar die zal Inter niet minder dan 10 miljoen euro kosten, bovenop zijn stevig brutoloon. De fysieke problemen van Lukaku zullen dan ook zorgvuldig worden geanalyseerd en het is normaal dat Inter zich nu zorgen maakt. Zolang Lukaku is iemand die zonder twijfel het verschil kan maken, als hij fit is.”