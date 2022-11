Spoorwegstakingen in Groot-Brittannië opgeschort na “belofte over loon”

Een reeks geplande stakingen van spoorwegarbeiders in een langdurig geschil over banen, lonen en voorwaarden is opgeschort. Leden van de vakbond Rail, Maritime and Transport (RMT) zouden zaterdag en volgende week maandag en woensdag 24 uur lang staken. RMT verklaarde dat er ondertussen een belofte kwam van de spoorwegmaatschappijen over de lonen.

“We hebben altijd gestreefd naar een akkoord via onderhandelingen en dat is waar we in deze volgende fase van intensieve gesprekken op zullen blijven aandringen”, benadrukt vakbondsman Mick Lynch. “Onze prioriteit zijn onze leden, en we werken aan een akkoord over werkzekerheid, een fatsoenlijke loonsverhoging en goede arbeidsvoorwaarden.”

Volgens de vakbond is het conflict echter nog “zeer actueel” en zal er opnieuw een stemming plaatsvinden bij haar leden over een nieuw mandaat voor een actie.

De spoormaatschappijen zijn tevreden dat de staking is afgeblazen, maar wijzen erop dat “de zeer late aankondiging betekent dat de diensten voor morgen niet kunnen worden hervat en uiterst beperkt zullen blijven”. Zaterdag en begin volgende week kan het treinverkeer nog verstoord zijn.