Koppige Chris Froome (37) geeft droom van vijfde Tourzege nog niet op: “Langere periode zonder ziekte of blessure en dan kan het”

Sinds zijn zware crash tijdens een tijdrittraining medio 2019 is Chris Froome niet meer de renner die hij voorheen was, de robot die vier keer de Tour de France won. Maar zijn derde plaats in de Tourrit met aankomst op Alpe d’Huez heeft de Keniaanse Birt van Israel-Premier Tech hoop gegeven. “Dit was het eerste seizoen waarin ik geen last meer had van mijn crash van 2019, tot corona toesloeg”, zei hij ter gelegenheid van Singapore Criterium aan enkele media, waaronder Cyclingnews.

De topwielrenner Chris Froome is door velen al een paar keer begraven, maar zelf waant hij zich nog onder de levenden. Meer zelfs, hij durft op zijn 37ste nog te dromen van een vijfde eindzege in de Tour de France.

“Die droom is nooit weggeweest”, zegt Froome. Met een vijfde eindzege zou hij naast Eddy Merckx, Jacques Anquetil, Bernard Hinault en Miguel Indurain komen.

“Maar ik weet dat ik eerst andere stappen moet zetten voor dat een zorg kan zijn. Voor ik me weer kan focussen op een doel als het klassement in de Tour, moet ik eerst op zijn minst een paar kleinere doelen proberen winnen, zoals etappekoersen van een week.”

“Het is vooral zaak een ononderbroken periode te hebben van trainen en koersen zonder gehinderd te worden door ziekte en blessure. Als ik daarin slaag, heb ik er goed hoop op dat ik kan terugkeren naar dat niveau.”

Het was de voorbije jaren soms pijnlijk om de Froome bij de eerste gelosten te zien. Maar tijdens de jongste Tour meldde hij zich nog eens vooraan in de rit met aankomst op Alpe d’Huez. Hij werd derde achter Tom Pidcock en Louis Meintjes.

“Dit was het eerste seizoen waarin ik geen last meer had van mijn crash van 2019. Eigenlijk was mijn hoofddoel de Vuelta. Ik gebruikte de Tour als opstap. In de opbouw naar de Tour en tijdens de Tour voelde ik me weer mezelf, alsof ik op het juiste pad was.”

Maar Froome moest de Ronde van Frankrijk verlaten met Covid-19. “Ik ben astmatisch en het sloeg hard toe. Het was de eerste keer dat ik het had, maar de rest van het seizoen viel daardoor in het water.”