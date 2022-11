Deze fotografe legde bruiloft van Remco en Oumi vast op beeld: “Verrast door zijn moves op de dansvloer”

Trouwfotografe Ilhame Essatouni (30) uit Heist-Op-den-Berg had niet eens door dat ze een topwielrenner voor haar lens zou krijgen. Tot Remco Evenepoel de Vuelta won en ze zijn naam in het nieuws zag verschijnen. Zij en haar man leggen nu de laatste hand aan de aftermovie van het trouw- en hennafeest van Remco en Oumi. “Ik vond het geweldig toen hij de camera op de dansvloer even overnam. ”