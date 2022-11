Liverpool-ster Virgil van Dijk legt uit waarom hij dolgraag zou samenspelen met Kevin De Bruyne: “Hij is fantastisch”

“Een speler waarmee ik nog nooit samenspeelde, maar dat wel graag zou doen bij Liverpool? Keivn De Bruyne.” Van Dijk aarzelde geen seconde om zijn antwoord te geven. “Hij is echt ongelooflijk. Als hij voor Liverpool had gespeeld nu, dan hadden we nog meer bereikt. Hij is echt top. Zo goed aan de bal, hij zet hoog druk, scoort veel doelpunten, en heeft alles wat van je een moderne middenvelder en een voetballer in het algemeen verwacht.”

