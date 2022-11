Wie heeft Kristof Thijs gezien?

Bilzen

Het parket Limburg is op zoek naar de 40-jarige Kristof Thijs die sinds vrijdag 28 oktober niet meer werd gezien. Op maandag 31 oktober 2022 had de Bilzenaar voor het laatst contact met een kennis. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem. Aan Kristof wordt gevraagd om contact op te nemen met zijn naasten om hen gerust te stellen.

De veertiger werd voor het laatst gezien op de Eikerweg in Bilzen. Hij verplaatst zich vermoedelijk met zijn zwarte motorfiets, een Peugeot Sum 125 met nummerplaat MAZV677. Kristof is 1.70 meter lang en normaal gebouwd. Hij heeft bruine ogen en een kaalgeschoren hoofd. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een lichtgroene regenjas, zwarte handschoenen en een zwarte helm. mm

Hebt u meer informatie over dit feit, gelieve dan contact op te nemen met de politie via email: opsporingen@police.belgium.eu. U kan ook reageren via het gratis nummer 0800 30 30 0.