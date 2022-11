Drama voor Carlos Alcaraz: nummer één van de wereld geeft geblesseerd op in Parijs: “Weet niet of het zal gaan voor de Masters”

Alcaraz had de eerste set verloren met 6-3 en stond in de tiebreak van de tweede met 3-1 achter toen hij er de brui aan gaf. Hij gaf snel duiding via Twitter: “Holger was vandaag beter en verdiende te winnen. Het was moeilijk om op te geven, maar ik was bang om het erger te maken. Gezondheid gaat voor alles.”

Alcaraz hoopt dat hij fit raakt voor de Masters (ATP Finals) in Turijn, maar heeft momenteel vraagtekens: “Ik kon niet goed serveren of slaan en als ik draaide, dan had ik pijn aan de buikstreek. Ik ga nu naar huis om onderzoeken te laten doen. Ik weet niet of het zal gaan voor de Masters.”

