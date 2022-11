Het verhaal van de mooiste grafschennis ooit, al riskeerden ze wel de vloek van de farao

Vijf jaar lang zoekt de Britse archeoloog Howard Carter naar het graf van farao Toetanchamon, in de Vallei der Koningen in Egypte. Zijn sponsor staat op het punt de geldkraan dicht te draaien, want alleen maar woestijnzand is niet bepaald return on investment. Tot Carter op 4 november 1922 op de eerste trede van het verzegelde graf stoot en een van de grootste archeologische vondsten ooit doet. De eerste complete grafinventaris van een farao, van zijn gouden dodenmasker tot zijn onderbroeken.