Onder meer de dorpskermis in bloemendorp Ophoven is een groot succes. — © pabr

Kinrooi

De kleine kermis in Geistingen van zondag 6 november is afgelast. “Toch werpen onze inspanningen om de dorpskermissen nieuw leven in te blazen vruchten af”, aldus schepen van Feestelijkheden Mark Hoedemakers (cd&v).