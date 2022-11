Niels en co zetten Vlaanderen in vuur en vlam tijdens slotact “Kom op tegen kanker, alles in de strijd”

De miniserie ‘Kom op tegen kanker, alles in de strijd’ bereikt vanavond zijn orgelpunt op Eén. Acht BV’s trekken in een wel georkestreerd optreden zorgvuldig al hun kleren uit, tot het gouden slipje toe. Het doel van de stripact reikt natuurlijk verder dan entertainment. De BV’s willen het taboe rond kanker bij mannen verbreken.

“Neem signalen serieus. Overwin je schaamte en praat erover”, is de niet mis te verstane boodschap op het einde van het filmpje. Niels Destadsbader, Dieter Coppens, Bart Peeters, Guga Baul en nog vier andere bekende Vlamingen gaven alvast het goede voorbeeld. Met trots toonden ze hun naakte lichaam aan een vol Kursaal in Oostende. Beelden die ook de Vlaamse huiskamers in vuur en vlam zullen zetten.