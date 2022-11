Snooker kan hem “al jaren niet meer schelen”, maar Ronnie O’Sullivan imponeert met briljante breaks en zege

Ronnie O’Sullivan staat in de halve finales van het Champion of Champions-toernooi. De nummer één van de wereld en regerend wereldkampioen was met 6-1 veel te sterk voor Zhao Xintong.

‘The Rocket’ zorgde onlangs nog voor wat heisa in de snookerwereld door te stellen dat de sport hem “al acht jaar niets meer kan schelen”. Maar de Engelsman doet wel vaker aparte uitspraken, om vervolgens gewoon alles kapot te snookeren. In de kwartfinales van de Champion of Champions - een invitatietoernooi in Bolton met winnaars van de grote toernooien in het voorbije jaar - was dat alweer het geval.

Zhao Xintong maakte naam en faam door de UK Championships te winnen, ten koste van Luca Brecel. De Chinees heeft O’Sullivan als zijn mentor aangezien ‘The Rocket’ rotsvast gelooft in het talent van Xintong. Maar in hun onderlinge duel donderdag was O’Sullivan outstanding. Via breaks van 135, 108 en 94 smeerde hij de Chinees een 6-1 pandoering aan.

‘The Rocket’ neemt het voor een plek in de finale op tegen Fan Zhengyi. “Ik heb eigenlijk na het WK vijf of zes maanden niet echt degelijk gespeeld”, aldus de regerende wereldkampioen. “Hier en daar lukte het wel eens, maar ik moest vooral hard werken. Ik ben nog niet op toerental.”

Van 12 tot 20 november staat de UK Championship op het programma. Samen met het WK en de Masters een van de drie belangrijkste (‘Triple Crown’) snookertoernooien van het seizoen. O’Sullivan won deze major al zeven keer.