Bij groep gegijzelde toeristen in Amazonegebied Peru, zijn ook ‘een aantal Belgen’

Bij de groep gegijzelde toeristen in het Amazonewoud in Peru zijn ook een “aantal Belgen”. Dat bevestigt Buitenlandse zaken. Ze werden daar 24 uur vastgehouden door een inheemse groepering die aandacht van de regering wou trekken na een olieramp in september. Volgens plaatselijke media zijn de 150 gijzelaars ondertussen vrijgelaten.

De gijzeling startte gisterenavond en is een daad van de Cunico-gemeenschap. Ze verwijten de regering niets te doen tegen de milieuvervuiling in het gebied. 150 toeristen werden vastgehouden op een boot in het Amazonewoud. Onder de gegijzelden zijn Amerikanen, Spanjaarden, Fransen, Britten, Zwitsers en ook “een aantal Belgen”, volgens Buitenlandse Zaken. Over hoeveel landgenoten het precies gaat, weten we nog niet.De dorpelingen hopen dat de regering iets doet aan het olielek in de pijpleiding van het energiebedrijf Petroperu. Ze eisen onder meer dat de noodtoestand wordt uitgeroepen.

