Skister Moa Lundgren “per ongeluk” geopereerd aan blindedarm: “Geschokt dat dit gebeurd is”

De 24-jarige Zweedse cross-country skister Moa Lundgren Lundgren ziet haar seizoenbegin wel om een heel bizarre reden uitgesteld. Ze heeft last van de naweeën van een operatie die eigenlijk niet had moeten plaatsvinden. Dat zegt ze aan het Zweedse SVT Sport.

“Ik kwam vorige week terug van Mallorca en voelde me sterk”, begint Lundgren haar bizarre verhaal. “Maar in het weekend kreeg ik plots hoge koorts en pijn in de maagstreek en ter hoogte van mijn appendix. Ik ging naar het ziekenhuis en daar dachten ze dat mijn blindedarm verwijderd moest worden.”

“Maar nadat de operatie dinsdag had plaatsgevonden, bleek dat de pijn niet werd veroorzaakt door appendicitis. Ik had iets dat men lymfadenitis mesenterica (gezwollen klieren in de buik, red.) noemt, maar het komt vooral voor bij kinderen jonger dan 12 jaar. Vandaar dat de dokters er niet aan dachten. De symptomen zijn exact dezelfde als appendicitis. Dus eigenlijk had mijn appendix niet verwijderd moeten worden en de gezwollen klieren genezen vanzelf.”

“Ik ben nu drie weken buiten strijd, dus dat is vervelend. Ik ben zeer geschokt dat dit gebeurd is. Het voelt alsof het een soep geworden is en ik voelde me machteloos.”

Moa Lundgren koestert geen wrok tegenover de dokters.