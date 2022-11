De gevolgen van de Amerikaanse midtermverkiezingen zijn altijd groot, maar dit jaar is de inzet enorm. De meerderheid in de Senaat en Huis van Afgevaardigden staat dinsdag op het spel, voor president Biden wordt het erop of eronder. En voor Donald Trump zal duidelijk worden hoeveel kans hij nog maakt op een nieuwe termijn in het Witte Huis.