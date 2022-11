Twitter ontslaat “ongeveer 50 procent” van werknemers wereldwijd

Er was vrijdag gigantische onzekerheid bij de werknemers van het bedrijf. Via e-mail kregen zij te horen of ze mogen blijven of ontslagen worden. “Vandaag is je laatste werkdag bij het bedrijf”, kregen de pechvogels te lezen.

Het bedrijf kondigde donderdag aan dat het deze week nog ging starten met de ontslagronde. In een mail aan de werknemers klonk het dat vrijdag “het moeilijke proces” begint om het “wereldwijde personeelsbestand te verminderen”.

Elon Musk, de rijkste man op aarde, heeft Twitter overgenomen en beloofde met de grove borstel door het verlieslatende bedrijf te gaan.