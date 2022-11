Opnieuw geweld bij protesten in Iran

In het zuidoosten van Iran zijn nieuwe protestacties uitgedraaid op rellen. In de stad Khash zouden demonstranten een politiekantoor in brand hebben gestoken, zo is vrijdag meegedeeld door het nieuwsagentschap Fars, dat banden heeft met het Iraanse regime.

Er bestaat nog veel onduidelijkheid over het geweld. Volgens de Iraanse staatsmedia zijn er mensen gewond geraakt. Berichten op sociaalnetwerksites maken ook melding van doden. De informatie kan voorlopig nog niet door een onafhankelijke instantie worden geverifieerd.

In Iran is een protestbeweging ontstaan nadat de Koerdisch-Iraanse Mahsa Amini op 16 september in gevangenschap was gestorven. Drie dagen voordien was de 22-jarige vrouw opgepakt door de zedenpolitie in Teheran omdat ze een inbreuk had gepleegd op de strikte kledingregels in de islamitische republiek. Bij de hardhandige onderdrukking van de protesten kwamen al vele tientallen mensen om het leven.

Khash ligt in de zuidoostelijke provincie Sistan en Beloetsjistan. In de hoofdstad van die provincie, Zahedan, hadden de ordediensten eind september al met geweld gereageerd op het protest van de bevolking. Tientallen demonstranten kwamen daarbij om het leven. De invloedrijke soennitische geestelijke Mawlawi Abdul Hamid had zich in Zahedan ook kritisch uitgelaten over het sjiitische regime.